У низці регіонів оголошена повітряна тривога через загрозу балістики та БпЛА

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу та знаходитись у безпечних місцях.

У південних та східних областях України оголошено повітряну тривогу через можливе застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил у Telegram.

"Загроза застосування балістики для східних, південно-східних областей", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у південних та центральних областях країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 25 вересня російські загарбники здійснили масштабну атаку на Одесу.

Крім того, ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

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