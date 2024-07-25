У низці регіонів оголошено повітряну тривогу: на Київщині спрацювала ППО

У ніч проти 25 липня у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

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Про це повідомляють Повітряні сили.

У повідомленні вказується про рух безпілотників в сторону Київщини через Чернігівщину.

"БпЛА на межі Черкаської та Вінницької областей, курс північно-західний. БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про БпЛА у напрямку Броварів.

Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО в області.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині.

Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині вночі спрацювала ППО.

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