У низці регіонів оголошено повітряну тривогу: на Київщині спрацювала ППО

Повітряна тривога оголошена через загрозу безпілотників.
У ніч проти 25 липня у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили.
У повідомленні вказується про рух безпілотників в сторону Київщини через Чернігівщину.
"БпЛА на межі Черкаської та Вінницької областей, курс північно-західний. БпЛА на півночі Миколаївщини, курс північно-західний", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про БпЛА у напрямку Броварів.
Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО в області.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Румунії пролунали вибухи під час атаки РФ по Одещині.
Крім того, ми раніше інформували, що на Київщині вночі спрацювала ППО.
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