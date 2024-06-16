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У низці регіонів оголосили тривогу через загрозу балістики

У низці регіонів оголосили тривогу через загрозу балістики

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Повідомляється про вихід балістичної ракети з Криму.

В ніч проти 16 червня у низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Ракетна небезпека для східних та південних областей!" - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляли про вихід балістичних ракети з окупованого Криму в сторону південних та східних областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ обстріляла касетними боєприпасами село на Донеччині.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни скинули авіабомбу на житловий квартал у Донеччині.

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