У низці регіонів повітряна тривога через загрозу балістики

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Повітряні сили в ніч проти 28 січня повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у східних регіонах України.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" - йдеться у повідомленні.
Ракетна небезпека оголошена у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківський областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що увечері в суботу, 27 січня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на території Кременчуцького району Полтавщини.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили по Донеччині, пошкоджені десятки будинків, є загиблі.
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