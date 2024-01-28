У низці регіонів повітряна тривога через загрозу балістики

Повітряні сили в ніч проти 28 січня повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у східних регіонах України.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" - йдеться у повідомленні.

Ракетна небезпека оголошена у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківський областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що увечері в суботу, 27 січня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по промисловому об'єкту на території Кременчуцького району Полтавщини.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили по Донеччині, пошкоджені десятки будинків, є загиблі.

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