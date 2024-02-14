У низці регіонів повітряна тривога через загрозу балістики

У ніч проти 14 лютого в південно-східних областях була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні повітряний сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного-сходу в областях, де оголошена повітряна тривога!", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у повітряний силах подали, що ракетна небезпека для Херсонської та Миколаївської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікополі під час російського артобстрілу загинув чоловік.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни обстріляли підприємство на Харківщині, є жертви.

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