У низці регіонів повітряна тривога через загрозу балістики

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
У ніч проти 14 лютого в південно-східних областях була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це йдеться у повідомленні повітряний сил ЗСУ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного-сходу в областях, де оголошена повітряна тривога!", - йдеться у повідомленні.
Пізніше у повітряний силах подали, що ракетна небезпека для Херсонської та Миколаївської областей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Нікополі під час російського артобстрілу загинув чоловік.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни обстріляли підприємство на Харківщині, є жертви.
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