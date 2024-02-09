У низці регіонів повітряна тривога через загрозу БпЛА

У низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що група ворожих дронів рухається у напрямку Чугуєва Харківської області зі сходу, а інші залетіла на Харківщину з Бєлгородської області РФ.

"Шахеди" на Харківщині рухаються західним курсом! "Шахеди" на півдні Миколаївщини та Херсонщини прямують на північний схід!" - йдеться у повідомленні.

Також військові закликали слідкувати за подальшими оновленнями інформації, оскільки курс безпілотників може змінюватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія обстріляла Миколаїв, ціллю стали житлові будинки та комунальні підприємства.

Крім того, ми раніше інформували, що на Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив в авто, що відомо про постраждалих.

Читайте також: