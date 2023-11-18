У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

У Офісі президента закликали не знімати роботу ППО.

У Києві та низці регіонів оголошена повітряна тривога через запуск російськими агресорами ударних БпЛА.

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Про це інформують Повітряні сили.

Зокрема повітряна тривога оголошена у Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Київський, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях, а також у Києві.

Повітряні сили повідомили про удані БпЛА, як рухаються у напрямку Старокостянтинова, Києва, Чернігова та Миколаєва та Одещини.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не знімати роботу українських сил ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали чергового удару по Херсону.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська влаштували масований обстріл Білозерки на Херсонщині, знищивши обʼєкт критичної інфраструктури.

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