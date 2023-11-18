Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

Дата публікації
Перегляди
1309
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

Україною шириться повітряна тривога

Україною шириться повітряна тривога.

У суботу, 18 листопада, в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Вінницькій області.

Нагадаємо, у Херсоні через обстріл російських загарбників постраждав волонтер, який перебував у своїй автівці.

Російські окупанти завдали три ракетні удари по Комишуваській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників ДСНС, крім того є поранені.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1309
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація