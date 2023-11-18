У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА

У суботу, 18 листопада, в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування авіаційного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській та Вінницькій областях.

Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у Вінницькій області.

Нагадаємо, у Херсоні через обстріл російських загарбників постраждав волонтер, який перебував у своїй автівці.

Російські окупанти завдали три ракетні удари по Комишуваській громаді Запорізької області. Внаслідок атаки загинули двоє співробітників ДСНС, крім того є поранені.

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