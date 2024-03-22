Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога: ЗСУ попереджають про загрозу безпілотників

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога: ЗСУ попереджають про загрозу безпілотників

Росіяни випустили безпілотники / Фото: Фото з відкритих джерел

Пройдіть до найближчого укриття.

Сьогодні, 22 березня, станом на 22:25 низку областей України охопила повітряна тривога.

Зокрема, "почервоніли"  Полтавська, Одеська, Харківська, Сумська, Донецька області.

У Повітряних силах попередили: Сумська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня Росія завдала масованого удару по Україні - увечері дронами, а на ранок - ракетами. Цілили переважно по енергетичній структурі та житлових будинках.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація