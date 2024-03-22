У низці регіонів України оголошена повітряна тривога: ЗСУ попереджають про загрозу безпілотників

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Сьогодні, 22 березня, станом на 22:25 низку областей України охопила повітряна тривога.
Зокрема, "почервоніли" Полтавська, Одеська, Харківська, Сумська, Донецька області.
У Повітряних силах попередили: Сумська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА.
Нагадаємо, у ніч проти 22 березня Росія завдала масованого удару по Україні - увечері дронами, а на ранок - ракетами. Цілили переважно по енергетичній структурі та житлових будинках.
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