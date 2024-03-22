У низці регіонів України оголошена повітряна тривога: ЗСУ попереджають про загрозу безпілотників

Сьогодні, 22 березня, станом на 22:25 низку областей України охопила повітряна тривога.

Зокрема, "почервоніли" Полтавська, Одеська, Харківська, Сумська, Донецька області.

У Повітряних силах попередили: Сумська, Харківська області – загроза застосування ударних БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня Росія завдала масованого удару по Україні - увечері дронами, а на ранок - ракетами. Цілили переважно по енергетичній структурі та житлових будинках.