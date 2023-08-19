У низці регіонів України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА

Повідомляється, що майже всі групи ударних дронів рухаються на захід.

У деяких регіонах в ніч на 19 серпня України оголосили повітряну тривогу через можливе застосування російськими агресорами ударних БпЛА.

Про це інформує Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що ударні БпЛА почали залітати на територію України з Курської області.

У Повітряних силах повідомили, що перші групи Шахідів рухаються зі сходу на захід, по межах Харківської-Сумської та Полтавської-Чернігівської областей.

Також повідомляється про рух ворожих ударних БПЛА з північного сходу у напрямку Черкаської області.

"Черкаська, Кіровоградська, Київська області — загроза застосування ударних БПЛА!" - йдеться в оголошенні.

Приблизно у 00:30 чергова група "Шахедів" з Курської області перетнула повітряний простір України в районі Сумської області.

Моніторингові канали повідомляють, що загроза застосування БпЛА існує для Київської, Полтавської, Черкаської, Сумської та Чернігівської областей. Також. Повідомляється, що майже всі групи ударних дронів рухаються на захід.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов прокоментував атаку ударного дрона на Москву.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат каже, що агресорка Росія виробляє безпілотники Shahed для того, щоб відвернути увагу від Ірану.

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