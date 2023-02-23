У низці українських областей лунає повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Ніч на 23 лютого видалася неспокійною.
В деяких областях України оголошена повітряна тривога вранці 23 лютого – пройдіть до найближчого укриття або перебувайте в безпечному місці.
Про поширення повітряної небезпеки Україною свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.
Існує загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході, зокрема ОРК С-300 - до 70- 100 км по наземним цілям від точки запуску, ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску.
Не нехтуйте особистою безпекою. Спостерігайте за офіційними повідомленнями влади.
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