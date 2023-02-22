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У низці українських областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Час на прочитання
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У низці українських областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Фото: Pexels

У ніч проти 22 лютого 2023 року в Україні оголошена повітряна тривога у кількох областях.

Зокрема, повітряна тривога оголошена у Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та автономній республіці Крим. 

Йдеться про загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході.

Зокрема, ЗРК С-300 - (до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску). ОТРК «Іскандер» (до 500 км від точки запуску).

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін".

Дослухайтеся до офіційних повідомлень влади. 

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Перегляди
2891
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