У низці українських областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Станом на 01:52 22 липня 2023 року повітряна тривога оголошена у кількох українських областях, зокрема, у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській областях та в автономній республіці Крим.

Більшості "червоних" областей загрожують ворожі ударні БпЛА, а Харківщині та Сумщині - балістичне озброєння.

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Не ігноруйте повітряну тривогу, перебувайте в укриттях. Бережіть себе.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Краматорську та Слов'янську. Інформація потребує уточнення.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Костянтинівці Донецької області.