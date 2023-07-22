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У низці українських областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У низці українських областей оголошена повітряна тривога: названа причина

Україною шириться повітряна тривога / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряна тривога шириться Україною.

Станом на 01:52 22 липня 2023 року повітряна тривога оголошена у кількох українських областях, зокрема, у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській областях та в автономній республіці Крим. 

Більшості "червоних" областей загрожують ворожі ударні БпЛА, а Харківщині та Сумщині - балістичне озброєння. 

Не ігноруйте повітряну тривогу, перебувайте в укриттях. Бережіть себе. 

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Краматорську та Слов'янську. Інформація потребує уточнення. 

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Костянтинівці Донецької області. 

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