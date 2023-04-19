У низці українських областей оголошена повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Триває чергова тривожна ніч в Україні.
Станом на 02:25 19 квітня в Україні оголошена повітряна тривога у кількох областях.
Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та автономну республіку Крим.
Зокрема, Одещину атакували безпілотниками. Ще є ворожі цілі в повітрі, тому лишайтесь в укриттях, робота ППО триває. За попередньо інформацією, збито вже 4 безпілотники. Наразі офіційної інформації від влади про ситуацію немає.
Також моніторингові канали повідомляють про тактичну авіацію ворога, яка активна над Азовським морем.
Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні.
Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан".
Перебувайте в укритях. Не нехтуйте особистою безпекою.
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