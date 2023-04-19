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У низці українських областей оголошена повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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859
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У низці українських областей оголошена повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: Getty Images

Триває чергова тривожна ніч в Україні.

Станом на 02:25 19 квітня в Україні оголошена повітряна тривога у кількох областях.

Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та автономну республіку Крим.

Зокрема, Одещину атакували безпілотниками. Ще є ворожі цілі в повітрі, тому лишайтесь в укриттях, робота ППО триває. За попередньо інформацією, збито вже 4 безпілотники. Наразі офіційної інформації від влади про ситуацію немає. 

Також моніторингові канали повідомляють про тактичну авіацію ворога, яка активна над Азовським морем. 

Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні

Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан"

Перебувайте в укритях. Не нехтуйте особистою безпекою. 

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