У низці українських областей оголошена повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Станом на 02:25 19 квітня в Україні оголошена повітряна тривога у кількох областях.

Йдеться про Одеську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та автономну республіку Крим.

Зокрема, Одещину атакували безпілотниками. Ще є ворожі цілі в повітрі, тому лишайтесь в укриттях, робота ППО триває. За попередньо інформацією, збито вже 4 безпілотники. Наразі офіційної інформації від влади про ситуацію немає.

Також моніторингові канали повідомляють про тактичну авіацію ворога, яка активна над Азовським морем.

Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні.

Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан".

Перебувайте в укритях. Не нехтуйте особистою безпекою.