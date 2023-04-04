У низці українських областей оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття

Розпочалася чергова неспокійна ніч в Україні.
За кілька хвилин опівночі 4 квітня у кількох областях в Україні була оголошена повітряна тривога.
Зокрема, сирени пролунали у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій областях.
Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією.
Також є загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході.
Наприклад, ЗРК С-300 - до 100 км по наземним цілям від точки запуску та ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску.
Дружківка, Костянтинівка опинилися під обстрілом С-300.
Не нехтуйте повітряною тривогою, перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін".
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