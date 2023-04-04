У низці українських областей оголосили повітряну тривогу: негайно в укриття

За кілька хвилин опівночі 4 квітня у кількох областях в Україні була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, сирени пролунали у Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій областях.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією.

Також є загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Наприклад, ЗРК С-300 - до 100 км по наземним цілям від точки запуску та ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску.

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Дружківка, Костянтинівка опинилися під обстрілом С-300.

Не нехтуйте повітряною тривогою, перебувайте в укриттях та не забувайте про правило "двох стін".

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