У Ніжині встановили пам’ятник Олександру Мацієвському (фото)

Відтепер у Ніжині є пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, якого розстріляли російські окупанти за слова “Слава Україні!”.

Про це повідомили в Чернігівській обласній державній адміністрації.

"Ця скульптура – серце Меморіального комплексу усім воїнам, загиблим у війні з російськими окупантами. Зведений за рахунок благодійників", – написав голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він нагадав, що перший пам’ятник незламному ніжинцю встановили не в Україні. Ще у вересні 2023 року відповідна скульптура постаті та остання фраза Героя з’явилися на приватній території медичної установи у столиці Грузії з ініціативи засновника лікарні. І теж завдяки меценатам.

"Зараз, під час повномасштабного вторгнення російських військ, питання фінансування Меморіалів пам’яті чи заходів патріотичного виховання за бюджетні кошти є досить суперечним: так, це безумовно потрібно, АЛЕ чи можемо ми це собі дозволити, поки військовослужбовці потребують боєприпасів. Риторично", – зазначив голова.

Пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському Фото: Чернігівської обласної державної адміністрації

Нагадаємо, що російські солдати розстріляли полоненого українця Олександра Мацієвського за слова “Слава Україні!”. В березні 2023 року Мережею ширилося відео, як окупанти стратили героя.

Мацієвський був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області. Воїна вбили 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

У квітні у центрі Києва з’явився мурал на честь Героя Олександра Мацієвського. Зображення створили на одній з адміністративних будівель Верховної Ради України й присвячений він пам’яті всіх загиблих під час війни.

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