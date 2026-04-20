У Ніжині 12-річний хлопчик отримав кулю зі знайденої зброї: що відомо

У Ніжині 12-річний хлопчик дістав поранення ноги внаслідок пострілу з предмета, схожого на травматичний пістолет. Поліція встановлює обставини інциденту.

Про це повідомили в поліції Ніжинського району.

За попередніми даними, 11-річний хлопчик знайшов предмет, схожий на пістолет, ще кілька днів тому, приніс його додому та заховав. Згодом він вирішив показати знахідку своєму 12-річному товаришеві.

Під час огляду пістолета дітьми пролунав постріл, внаслідок чого один із хлопчиків дістав поранення ноги.

Постраждалого доправили до лікарні, де йому надали необхідну допомогу. За даними медиків, загрози життю немає.

Правоохоронці вилучили предмет і направили його на експертизу. Наразі триває встановлення всіх обставин події та вирішується питання правової кваліфікації.

Крім того, сьогодні, 20 квітня, правоохоронці оголосили підозру та взяли під варту юнака, який поранив 16-річну дівчину з пневматичної зброї в Кривому Розі.

