У Ніжині знову лунають вибухи: у місті проблеми з електропостачанням
Через атаку росіян виникла аварія на лінії електропередавання.
У Ніжині на Чернігівщині протягом дня лунали вибухи. Їх було щонайменше чотири. У районі міста знову фіксують безпілотники.
Про це повідомляють місцеві медіа та Повітряні сили.
“У Ніжині на Чернігівщині пролунали вибухи”, повідомили кореспонденти “Суспільного”.
Своєю чергою, військові попереджали про БпЛА в районі Ніжина. За їхніми даними, дрони постійно змінюють курс. В районі вже майже 12 годин лунають сирени. Повітряну тривогу було оголошено о 8:28.
За словами міського голови Олександра Кодоли, одна з міських вулиць залишилася без електропостачання.
“Внаслідок “прильоту” - аварія на лінії електропередавання”, - розповів мер.
Нагадаємо, сьогодні протягом дня російські дрони атакували Ніжин. Сталися влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури. Крім того, вдень уламки збитого дрона впали в центрі міста. Інформації про потерпілих немає.