ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
996
Час на прочитання
1 хв

У Ніжині знову лунають вибухи: у місті проблеми з електропостачанням

Через атаку росіян виникла аварія на лінії електропередавання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

У Ніжині на Чернігівщині протягом дня лунали вибухи. Їх було щонайменше чотири. У районі міста знову фіксують безпілотники.

Про це повідомляють місцеві медіа та Повітряні сили.

“У Ніжині на Чернігівщині пролунали вибухи”, повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Своєю чергою, військові попереджали про БпЛА в районі Ніжина. За їхніми даними, дрони постійно змінюють курс. В районі вже майже 12 годин лунають сирени. Повітряну тривогу було оголошено о 8:28.

За словами міського голови Олександра Кодоли, одна з міських вулиць залишилася без електропостачання.

“Внаслідок “прильоту” - аварія на лінії електропередавання”, - розповів мер.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня російські дрони атакували Ніжин. Сталися влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури. Крім того, вдень уламки збитого дрона впали в центрі міста. Інформації про потерпілих немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
996
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie