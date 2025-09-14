У Ніжині знову лунають вибухи: у місті проблеми з електропостачанням

Вибух. / © Associated Press

У Ніжині на Чернігівщині протягом дня лунали вибухи. Їх було щонайменше чотири. У районі міста знову фіксують безпілотники.

Про це повідомляють місцеві медіа та Повітряні сили.

“У Ніжині на Чернігівщині пролунали вибухи”, повідомили кореспонденти “Суспільного”.

Своєю чергою, військові попереджали про БпЛА в районі Ніжина. За їхніми даними, дрони постійно змінюють курс. В районі вже майже 12 годин лунають сирени. Повітряну тривогу було оголошено о 8:28.

За словами міського голови Олександра Кодоли, одна з міських вулиць залишилася без електропостачання.

“Внаслідок “прильоту” - аварія на лінії електропередавання”, - розповів мер.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня російські дрони атакували Ніжин. Сталися влучання на двох підприємствах критичної інфраструктури. Крім того, вдень уламки збитого дрона впали в центрі міста. Інформації про потерпілих немає.

