"У нього були гранати, ножі та молоток, яким він мене бив": у Херсонській області чоловік хотів підірвати будинок

"У нього були гранати, ножі та молоток, яким він мене бив": у Херсонській області чоловік хотів підірвати будинок

Сімейна сварка обернулася серйозним конфліктом.

Напередодні у Херсонській області чоловік через сімейну сварку хотів підірвати гранатою будинок, де проживає його родина.

Про це пише Суспільне.

Все розпочалося зі сварки вночі, розказує дружина затриманого Олена. Через деякий час словесна перепалка переросла у бійку.

"Дві години я намагалася з ним розмовляти, вирватися звідти я не намагалася, бо це було неможливо. У нього були гранати, ножи та молоток, яким він мене бив. Я намагалася з ним розмовляти, щоб потягнути час і я змогла вийти звідти. І потім у мене вийшло вийти, я зачинилася в кімнаті у дітей, і з телефона дитини подзвонила бабусі, бо мій телефон він забрав", - каже дружина затриманого Олена.

Такі сварки останні чотири місяці відбувалися майже щодня. Напередодні , каже Олена, він отримав припис 10 днів не наближатися до неї і дітей. Декілька днів він жив у будинку матері. Коли чоловік прийшов до її будинку - жінка не знає. Основною причиною такої поведінки Олена називає їхнє розлучення.

Друг дитинства затриманого Віталій Ляшко не вірить в те, що розказує дружина. Говорить, Олексій - добра людина.

"Не знаю, що сталося, я з ним два місяці не бачився. А вчора його побачив, він нормальний, адекватний був. Хто його знає?" - каже Віталій.

Рідна тітка Олексія і його сусіди ситуацію не коментують. Не на камеру говорять, що Олексій просто так не зміг би підняти руку на жінку. Все що трапилося 13 вересня вночі, говорить тітка затриманого, спровокувала сама дружина.

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