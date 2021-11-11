"У нього був рак": цивільна дружина розкрила деталі смерті двоюрідного брата ексмера Кривого Рогу

"У нього був рак": цивільна дружина розкрила деталі смерті двоюрідного брата ексмера Кривого Рогу

Бориса Павлова знайшли повішеним.

У Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблого міського голови Костянтина Павлова - Бориса Павлова.

Цивільна дружина брата покійного мера Кривого Рогу Бориса Павлова докладніше розповіла про його смерть.

Також читайте Справу про смерть брата мера Кривого Рогу Павлова розслідують як умисне вбивство

Інформацію розповсюдив місцевий Telegram-канал Кривого Рогу.

Жінка, яка представилася Анастасією Тесленко, розповіла про те, що Борис мав рак, а лікарі відмовилися проводити йому операцію.

"У нього був рак, його не хотіли брати на операцію... В онколікарні сказали, що не даватимуть направлення на операцію за стомою, тому що в нього ще там виявили туберкульоз", — розповіла Анастасія.

Консиліум лікарів, за її словами, на якому ухвалили рішення про відмову в операції, відбувся 9 листопада.

У поліції зазначили, що повідомлення про смерть Бориса Павлова надійшло від його цивільної дружини. Ознак нападу чи насильницької смерті на тілі загиблого не виявили, на всі питання відповідатимуть експерти.

Як розповів Суспільному сусід Бориса Павлова - Олександр, померлий був за освітою медиком, останнім часом ремонтував якусь побутову техніку на центральному міському ринку. Був привітною, комунікабельною людиною, проте останній місяць став замкнутий.

Раніше стало відомо про загибель двоюрідного брата покійного мера Кривого Рогу — Бориса Павлова. Чоловік, якому було близько 50 років, повісився вдома. Це вже другий брат чиновника Костянтина Павлова, який пішов на той світ, передчасно загинувши. Перед цим, 18 жовтня, у своїй квартирі знайшли мертвим молодшого рідного брата мера – Андрія Павлова.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання