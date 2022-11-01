"У нього є чоловік, але для держави його немає": навіщо українка одружується з ЛГБТ-військовим

Українка виходить заміж за ЛГБТ-військового, щоб забезпечити права його партнера.

Спеціалістка у сфері комунікацій Лєда Космачевська виходить заміж за українського військового, який є представником ЛГБТ-спільноти.

Своєю історією вона поділилася у Facebook.

За словами жінки, українська влада досі не відповіла на запит суспільства щодо одностатевих шлюбів. Зокрема – петицію про одностатеві шлюби.

"Я стану дружиною військового, який добровільно погодився захищати Україну і робить це від початку повномасштабного вторгнення. Я беру на себе відповідальність за пошук, упізнання, поховання, повідомлення родичам та знайомим. Це я, за необхідності, скажу лікарю, що мій чоловік хотів стати донором. Це я не буду просити священника про відспівування, бо мій чоловік цього не хотів. Це я виконаю його останню волю і я зустріну його перша, коли він повернеться з перемогою", – зазначила вона.

Космачевська зізналася, що у неї є коханий, і він теж військовий. Але вона вирішила піти на такий крок, аби стати посередницею для реалізації прав, які не може отримати партнер захисника.

Її майбутній чоловік і його партнер через обмеження українського законодавства не можуть одружитися, хоча разом у стосунках уже 15 років.

"В мого майбутнього чоловіка є чоловік. Вони разом 15 років. Але в юридичній площині України його не існує. Це несправедливо, страшно, боляче. Це забирає надважливе з життя одностатевих пар", – додала Лєда Космачевська.

Вона висловила сподівання, що в Україні будуть піклуватися про всіх громадян, не розділяючи за гендером та сексуальною орієнтацією.

Зазначимо, що в разі загибелі українського захисника закон передбачає, що лише найближчі родичі мають низку прав, зокрема щодо сповіщення про смерть, видачу тіла і грошової компенсації.

Раніше MELOVIN розповів про військового, якого не пускають до реанімації до його хлопця, бо юридично вони не родичі.

Нагадаємо, що в серпні понад 25 тисяч українців підписали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів.

У відповіді президент Володимир Зеленський заявив, що для легалізації одностатевих шлюбів потрібно змінювати Конституцію, а під час воєнного стану це зробити неможливо.

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