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У Норвегії "Путіна" забризкали кров'ю і вклали в домовину

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У Норвегії "Путіна" забризкали кров'ю і вклали в домовину

У столиці Норвегії місцеві жителі висловилися проти війни в Україні.

В Осло опудало Путіна вклали в домовину, а також провезли містом на імпровізованій гільйотині.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"В Осло на антивоєнну акцію принесли російського фюрера до труни. Норвежці знаються на приниженнях, до цього вони возили містом Путіна-вішальника. Бункерне опудало однозначно увійде в історію мішенню для тирів, картинкою для туалетного паперу та об'єктом для ненависті та глузувань", - написав Геращенко.

На світлинах видно, як опудало Путіна облили червоною фарбою і поклали в труну.

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