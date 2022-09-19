У Норвегії "Путіна" забризкали кров'ю і вклали в домовину

У столиці Норвегії місцеві жителі висловилися проти війни в Україні.

В Осло опудало Путіна вклали в домовину, а також провезли містом на імпровізованій гільйотині.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"В Осло на антивоєнну акцію принесли російського фюрера до труни. Норвежці знаються на приниженнях, до цього вони возили містом Путіна-вішальника. Бункерне опудало однозначно увійде в історію мішенню для тирів, картинкою для туалетного паперу та об'єктом для ненависті та глузувань", - написав Геращенко.

На світлинах видно, як опудало Путіна облили червоною фарбою і поклали в труну.

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