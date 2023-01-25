У Новій Каховці та в інших тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області лунають вибухи - соцмережі

Очевидці повідомляють про потужні вибухи у Новій Каховці.

Ймовірно, що відповідне відео з'явилося у соціальних мережах.

Також вибухи лунають у інших тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області.

У Раденську - також сильні вибухи.

У соціальних мережах повідомляють про нібито влучання по позиціях ворога у Новій Каховці та Олешках.

Офіційної інформації про ситуацію наразі немає.

Ситуація на Херсонщині

Нагадаємо, що днями росіяни майже пів сотні разів обстріляли Херсонщину. Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Також у Херсоні росіяни поцілили в район, до якого досі не дотягувались. Людей у обласному центрі стає менше.

А ось в селі на Херсонщині спиляли всі дерева, щоб українським військовим було видно, куди бити по ворогу.

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