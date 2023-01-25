У Новій Каховці та в інших тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області лунають вибухи - соцмережі

Очевидці повідомляють про потужні вибухи у Новій Каховці.
Ймовірно, що відповідне відео з'явилося у соціальних мережах.
Також вибухи лунають у інших тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області.
У Раденську - також сильні вибухи.
У соціальних мережах повідомляють про нібито влучання по позиціях ворога у Новій Каховці та Олешках.
Офіційної інформації про ситуацію наразі немає.
Ситуація на Херсонщині
Нагадаємо, що днями росіяни майже пів сотні разів обстріляли Херсонщину. Окупанти атакували область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Також у Херсоні росіяни поцілили в район, до якого досі не дотягувались. Людей у обласному центрі стає менше.
А ось в селі на Херсонщині спиляли всі дерева, щоб українським військовим було видно, куди бити по ворогу.
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