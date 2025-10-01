ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
298
1 хв

У Новій Каховці через атаку дрона загинув колаборант Володимир Леонтьєв (фото)

Після дронової атаки Володимир Леонтьєв перебуває у важкому стані в лікарні, а згодом стало відомо про його загибель.

Ірина Лаб'як
Колаборант Володимир Леонтьєв

Колаборант Володимир Леонтьєв / © zmina.info

В окупованій Новій Каховці Херсонської області 1 жовтня начебто український дрон влаштував атаку, через яку загинув колаборант Володимир Леонтьєв — так званий «голова Ради депутатів».

Про це повідомив колаборант і гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.

«Сьогодні вранці під час атаки ворожої дрона „Баба-яга“ (так росіяни та колаборанти називають Vampire — ред.) постраждав голова Ради депутатів Нової Каховки Володимир Леонтьєв», — йдеться у дописі Сальдо.

Він зазначив, що Леонтьєв зараз перебуває у лікарні у важкому стані.

Пізніше Сальдо повідомив, що Леонтьєв помер у лікарні від отриманих поранень.

Фото з місця атаки дроном у Новій Каховці, в якій постраждав колаборант Володимир Леонтьєв / © Телегарм-канал Володимира Сальдо

Фото з місця атаки дроном у Новій Каховці, в якій постраждав колаборант Володимир Леонтьєв / © Телегарм-канал Володимира Сальдо

Фото з місця атаки дроном у Новій Каховці, в якій постраждав колаборант Володимир Леонтьєв / © Телегарм-канал Володимира Сальдо

Фото з місця атаки дроном у Новій Каховці, в якій постраждав колаборант Володимир Леонтьєв / © Телегарм-канал Володимира Сальдо

Хто такий Володимир Леонтьєв?

61-річний Леонтьєв має тривалу історію співпраці з окупантами. У квітні 2022 року росіяни призначили його так званим «мером» Нової Каховки, і того ж місяця Леонтьєв отримав України підозру в колабораційній діяльності. Згодом, у липні 2022-го, його також підозрювали у викраденні журналіста Олега Батуріна, а у червні 2025-го — у викраденні мера Берислава Олександра Шаповалова. У травні 2023 року Леонтьєв заявляв про нібито скоєний на нього замах.

298
