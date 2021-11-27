У Новій Одесі рвонув газ у житловому будинку: з'явилися фото руйнування

У Новій Одесі рвонув газ у житловому будинку: з'явилися фото руйнування

Газ вибухнув на п'ятому поверсі.

У місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух в п'ятиповерховому будинку: попередньо заблоковано дві людини особи на п'ятому поверсі.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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За інформацією рятувальників, зруйновано четвертий і п'ятий поверхи. Вибух газу стався на останньому поверсі.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється. До місця аварії направлено кінологічну групу. Крім того, залучено 75 осіб та 14 одиниць техніки.

Як повідомлялося, вибух стався у багатоповерхівці в Козятині Вінницької області. У квартирі на 9 поверсі рвонув газ. З'ясувалося: напередодні жінка разом із зятем намагалася під'єднати до газової труби нову плиту. Газ у місці з'єднання, як видно з усього, повільно витікав. І коли жінка увімкнула світло, вибухнув.

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