У Новій Одесі вибухнув газ у будинку: зруйновано два поверхи

Інформацію щодо жертв і потерпілих уточнують.
У місті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух в житловому будинку: зруйновано два поверхи.
Про це повідомила пресслужба МВС у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що в кутовій частині п’ятиповерхівки стався вибух побутового газу. Вибухом зруйнувало четвертий та п'ятий поверхи.
Інформацію щодо жертв і потерпілих уточнують. На місці події працюють 20 рятувальників і 5 одиниць техніки.
Як повідомлялося, вибух стався у багатоповерхівці в Козятині Вінницької області. У квартирі на 9 поверсі рвонув газ. З'ясувалося: напередодні жінка разом із зятем намагалася під'єднати до газової труби нову плиту. Газ у місці з'єднання, як видно з усього, повільно витікав. І коли жінка увімкнула світло, вибухнув.
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