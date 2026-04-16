Укрaїнa
96
1 хв

У "Новій пошті" стався збій у роботі застосунку

Застосунок «Нової пошти» перестав працювати належним чином.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Застосунок «Нової пошти» / Ілюстративне фото

Доповнено додатковими матеріалами

У роботі застосунку «Нової пошти» стався збій 16 квітня. Частина користувачів не може увійти до системи.

Про це люди скаржаться у соцмережах.

Клієнти «Нової пошти» повідомляють про те, що їм не вдається увійти до особистого кабінету та оновити дані про посилки.

Під час спроби увійти до застосунку з’являється віконце з кнопкою «Увійти», але після натискання на неї екран стає просто білим.

До слова, на початку квітня стало відомо, що в Україні поширюється нова хвиля кібершахрайства під виглядом розпродажу «загублених» посилок від імені «Нової пошти». Зловмисники пропонують через соцмережі та Telegram викупити за безцінь «сюрприз-бокси», які нібито містять дорогу техніку, проте насправді люди отримують непотріб або втрачають гроші. Компанія офіційно заявила, що ніколи не продає чужі речі: незатребувані відправлення певний час зберігаються на складі, а згодом підлягають виключно утилізації.

