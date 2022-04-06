У Новоайдарі директорка ліцею впровадила в навчання стандарти освіти держави-агресорки

У Новоайдарі директорка ліцею впровадила в навчання стандарти освіти держави-агресорки

Прокуратура відкрила провадження за фактами колабораційної діяльності.

У Новоайдарі Луганської області директорка одного з навчальних закладів вирішила впровадити в процес освітні стандарти Росії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Зазначається, що під час моніторингу Інтернетувстановлено, що у березні 2022-го директорка одного з ліцеїв селищної ради впровадила стандарти освіти держави-агресорки у закладах Міністерства освіти України.

Крім того, у березні окупаційна адміністрація РФ призначила українку, яка погодилась співпрацювати з так званою "Лугнаською народною республікою" директором Новоайдарської обласної спеціальної школи.

Таким чином Луганська прокуратура зареєструвала два кримінальні провадження за фактами колабораційної діяльності.

Як повідомлялося, маріупольські депутати від партії “Опозиційна платформа — За життя” (“ОПЗЖ”) надавали інформаційну підтримку окупаційній ворожій армії, фактично коригуючи вогонь, яким було знищено критичну інфраструктуру міста, що призвело до гуманітарної катастрофи.

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