У Новоайдарі ЗСУ поцілили склад техніки окупантів: виведено з ладу 50%

Минулої доби Сили оборони поцілили у місце розташування ворожої техніки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року. Було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, експерт оцінив ризики повторного нападу з Білорусі.

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