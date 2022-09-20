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У Новоайдарі ЗСУ поцілили склад техніки окупантів: виведено з ладу 50%

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У Новоайдарі ЗСУ поцілили склад техніки окупантів: виведено з ладу 50%

Фото: Associated Press

На Луганщині ЗСУ продовжують "кошмарити" окупантів.

Минулої доби Сили оборони поцілили у  місце розташування ворожої техніки. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"В районі населеного пункту Новоайдар Луганської області підтверджено успішне вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки противника 18 вересня поточного року. Було ліквідовано та виведено з ладу близько 50 одиниць військової техніки та знищено боєприпаси", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, експерт оцінив ризики повторного нападу з Білорусі.

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