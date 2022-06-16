У Новограді-Волинському депутати проголосували за повернення місту історичної назви

Новоград-Волинський у Житомирській області хочуть перейменувати на Звягель.
Рішення підтримали депутати Новоград-Волинської міської ради 16 червня . Звернення про повернення місту історичної назви міська влада отримала торік у лютому.
Про це повідомила пресслужба Новоград-Волинської міськради.
"Під час другого пленарного засідання 21 сесії міської ради восьмого скликання депутати підтримали доленосне рішення для громади, а саме: повернення місту історичної назви Звягель", – йдеться у повідомленні.
Зазнаається, що таке рішення підтримане 22 голосами: 21 народний обранець та очільник громади, проти – 4, утримались – 4.
Остаточне рішення щодо присвоєння місту назви Звягель затверджуватиме Верховна рада України.
Як повідомлялося, у четвер, 5 травня, у Житомирі з майдану Перемоги демонтували радянський танк. "Танк-переможець" Т-34-85, як його називають житомиряни, перенесли до монументу Вічної слави. У сквері його прилаштують на спеціально підготовлений бетонний постамент.
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