У Новопавлівці триває зачистка після прориву окупантів — військовий оглядач

Українські військові / © facebook.com/GeneralStaff.ua

Реклама

У Новопавлівці тривають заходи зі зачистки після прориву російських підрозділів до населеного пункту. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами, кількість російських військових, які опинилися всередині села, виявилася меншою, ніж йшлося у попередніх повідомленнях. Мирошников зазначив, що українським підрозділам вдалося частково стабілізувати ситуацію, а вороже “поголів’я” стрімко скорочується внаслідок дій сил оборони.

Він також підкреслив, що ситуація перебуває під контролем, і є підстави сподіватися на повне повернення села під український контроль. Водночас оглядач наголосив, що сам факт прориву російських сил став тривожним сигналом та вказує на ризики, які зберігаються на лінії фронту.

Реклама

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку різко загострилася ситуація, і він стає однією з головних гарячих точок фронту. За даними речника УДА Сергія Братчука, російські війська намагаються просунутися в бік Гуляйполя та зайти в тил українським підрозділам, створюючи плацдарм для подальших операцій.

Ворог уже захопив кілька населених пунктів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках і може спробувати встановити артилерію в районі Степногірська, щоб погрожувати околицям Запоріжжя. Українське командування готує рішення для стабілізації ситуації, і найближчі дні покажуть, чи вдасться стримати наступ РФ.