У новорічну ніч армія РФ вдарила по Україні дронами: скільки БпЛА вдалось збити

Вночі проти 1 січня загарбницька армія РФ атакувала 111 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. ППО знищила 63 дрони.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено. Також два дрони полетіли назад до РФ та сусідньої Білорусі.

Командування наголошує, що російська армія запускала дрони із напрямків Брянська, Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово анексованого Криму.