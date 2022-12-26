У новорічну ніч комендантська година в Україні не скасовується: деталі

У ніч проти 1 січня комендантська година в Україні не скасовується.

Порушників затримуватимуть.

Про це повідомила прес-секретар голови Національної поліції Мар'яна Рева, пише "Інтерфакс-Україна".

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи", – сказала вона. в ефірі телемарафону.

Ті, хто вийдуть на вулицю новорічної ночі, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення комендантської години.

Також вона зазначила, що піротехнічні засоби та їх реалізація, їх використання практично на всій території України прямо заборонені і поліція реагуватиме на такі випадки.

Також читайте В окупованій Василівці росіяни посилюють режим: ввели кількаденну комендантську годину

Комендантська година в Україні

Російські окупанти загрожують мелітопольцям на тиждень ввести комендантську годину. Також росіяни бояться комунікації між місцевим населенням, українськими військовими та розвідкою.

Зауважимо, що комендантську годину на Новий рік у Києві не скасовуватимуть. У новорічну ніч він діятиме з 23:00 до 5:00.

Тим часом у Кривому Розі скоротили комендантську годину. Комендантська година у Кривому Розі скорочується та триватиме з 23.00 до 05.00 ранку.

Читайте також:

Удар по Запоріжжю, Комендантська година у Херсоні, Вода у Миколаєві | Новини на ранок 13 листопада