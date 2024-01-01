У новорічну ніч росіяни атакували Одесу безпілотниками: є загиблий та поранені

У новорічну ніч росіяни підступно атакують Одесу ударними безпілотниками.

Про це інформує очільник Одеської ОДА Олег Кіпер у соціальних мережах.

Триває бойова робота сил протиповітряної оборони.

На жаль, є влучання уламків збитих дронів. В житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

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Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їх кількість уточнюється.

На місці працюють всі відповідні служби.

Небезпека триває, перебувайте в укриттях!

Нагадаємо, що у Дніпрі пролунали вибухи.

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