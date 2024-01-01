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У новорічну ніч росіяни атакували Одесу безпілотниками: є загиблий та поранені

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У новорічну ніч росіяни атакували Одесу безпілотниками: є загиблий та поранені

Дрони-камікадзе атакували Одесу / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У новорічну ніч росіяни підступно атакують Одесу ударними безпілотниками

Про це інформує очільник Одеської ОДА Олег Кіпер у соціальних мережах. 

Триває бойова робота сил протиповітряної оборони. 

На жаль, є влучання уламків збитих дронів. В житлових будинках різних районів міста виниклі пожежі.

Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого, серед мешканців пошкоджених будинків є поранені, їх кількість уточнюється.

На місці працюють всі відповідні служби. 

Небезпека триває, перебувайте в укриттях! 

Нагадаємо, що у Дніпрі пролунали вибухи

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Перегляди
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