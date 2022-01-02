У новорічну ніч в Чернігівській області трагічно загинули чоловік і жінка

У новорічну ніч в Чернігівській області трагічно загинули чоловік і жінка

У будинку сталася потужна пожежа.

У селі Кошани Остерської територіальної громади 1 січня у приватному будинку сталася пожежа.

Про це повідомили у ДСНС Чернігівської області.

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Пожежа швидко поширилася горючими конструкціями. Будинок був повністю охоплений полум'ям та знищено дах будинку. Під час розбору конструкцій будинку рятувальники виявили обгорілі тіла двох осіб - чоловіка 1960 р.н. та жінки 1974 р.н.

Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку по всій площі.

Причина виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються правоохоронними органами.

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Нагадаємо, у Закарпатській області в новорічну ніч чоловіка переїхав трактор. Він помер на місці ДТП.

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