У новорічну ніч в Чернігівській області трагічно загинули чоловік і жінка

У будинку сталася потужна пожежа.
У селі Кошани Остерської територіальної громади 1 січня у приватному будинку сталася пожежа.
Про це повідомили у ДСНС Чернігівської області.
Пожежа швидко поширилася горючими конструкціями. Будинок був повністю охоплений полум'ям та знищено дах будинку. Під час розбору конструкцій будинку рятувальники виявили обгорілі тіла двох осіб - чоловіка 1960 р.н. та жінки 1974 р.н.
Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку по всій площі.
Причина виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються правоохоронними органами.
Нагадаємо, у Закарпатській області в новорічну ніч чоловіка переїхав трактор. Він помер на місці ДТП.
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