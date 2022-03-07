У Новотроїцьку на Херсонщині сотні людей вийшли на мітинг проти російських окупантів: фото, відео

У Новотроїцьку на Херсонщині сотні людей вийшли на мітинг проти російських окупантів: фото, відео

Люди масово виходять на вулиці проти російських загарбників.

Сьогодні вранці, 7 березня, мешканці Новотроїцької територіальної громади, що в Херсонській області, вийшли на мітинг проти російської окупації.

Відповідні фото з мітингу оприлюднив радник голови МВС Антон Геращенко.

Люди вийшли на площу з прапорами у руках та плакатами з лозунгами: "Новотроїцьке - це України", "Слава Україні, Слава Нації", "Окупанти, геть з України" та інші.

фото / Антон Геращенко

Новотроїцьке сьогодні, фото / Ольга Ігнатейко, Facebook

Увага, на відео присутня ненормативна лексика, перегляд не рекомендується особам до 18 років.

За даними Херсонської обласної державної адміністрації, у Новотроїцькій ТГ є електро- та водопостачання, а молоко людям роздають безкоштовно. У магазинах запас продуктів - мінімальний. А бензину та дизпалива немає.

"Запустили приватні млини для виготовлення борошна. Хліб печуть приватні сільгоспвиробники, та здійснюється розвезення по населених пунктах громади. Органи місцевого самоврядування працюють в штатному режимі. Введено комендантську годину з 22:00 до 7:00 ранку. Рішенням селищної ради створено громадське формування з охорони громадського порядку", - поінформували в ОДА.

Самі ж херсонці вже третій день поспіль показують окупантам, що їм зовсім не раді.

Митинг 7 марта в Херсоне Опубліковано Владиславом Бондаренком Понеділок, 7 березня 2022 р.

Нагадаємо, у Генічеську, Каланчаку та Новій Каховці проходять проукраїнські мітинги. Також люди масово виходять на вулиці проти російських загарбників у Херсоні, Новоолексіївці та інших містах та областях України.

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