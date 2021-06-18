За побої та інші порушення проти біологічного батька і його нової дружини вже відкрито близько 20 кримінальних проваджень.

У Нововолинську батько викрав трирічного сина з будинку бабусі, а тепер дитину розбещують. Проти батька відкрито близько 20 кримінальних проваджень, однак дитину понад рік не можуть повернути рідній матері.

Про це лідерка Жіночого руху "За Майбутнє" Ірина Суслова пише на своїй сторінці у Facebook.

"Це історія Марічки (Сокол - редакт.) з Нововолинська. У квітні 2020 року біологічний батько викрав її трирічного сина Матвія - прямо з будинку бабусі й у супроводі поліції. Понад рік син живе з батьком та його новою дружиною. Зрідка мама може дитину бачити. Матвій часто хворіє...Наразі його виписали з лікарні, де він перебував у реанімації після чергового ускладнення. При чому спроби матері потрапити до рідної дитини – закінчились побоями з боку батька...Тепер відкрите кримінальне провадження. Однак, і це не вся історія. Нова дружина батька – Надія Макарчук – дуже любить Матвія. І здається, аж занадто. В мережу потрапили відео, де вона спить на одному ліжку з дитиною, довго цілує його в губи та говорить, що "не хоче бути зверху". На іншому відео він без білизни, а жінка напівгола треться об нього", – розповідає правозахисниця.

Вона додає, що за побої та інші порушення проти біологічного батька і його нової дружини вже відкрито близько 20 кримінальних проваджень. Однак реального покарання добитись досі не вдається. Тому Жіночий рух звернувся до Генеральної прокуратури України та до Уповноваженої ВРУ з прав людини з вимогою взяти справу на контроль.

"Хочу звернутись до місцевих органів опіки, начальника Нацполіції у Нововолинську та працівників Поліції Волинської області, які були присутні при викраденні дитини батьком. Як трапилося, що поліція сприяла викраденню дитини батьком? Як трапилося, що рідна мати терпить побої та абсолютно безпідставно позбавлена можливості бачити власного сина рік? Як може бути, що дитину залишають жити в домі, де її розбещують? Перевірте ці факти – відреагуйте. Або напишіть заяву про звільнення просто зараз! Бо просто так ми цю історію не залишимо", – заявила лідерка Жіночого руху.

Раніше, жіночий рух "За Майбутнє" презентував закон, що встановить покарання за сімейний кіднепінг.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання