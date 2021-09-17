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У НСЗУ назвали перші симптоми небезпечного онкологічного захворювання та пояснили, як отримати безкоштовне лікування

У НСЗУ назвали перші симптоми небезпечного онкологічного захворювання та пояснили, як отримати безкоштовне лікування

pixabay.com

Хвороба може виникнути у будь-якому віці та прогресувати.

У НСЗУ назвали перші симптоми лімфоми - злоякісного пухлинного захворювання лімфатичної системи.

Про це під час брифінгу сказала заступниця голови Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко. 

Експертка наголосила, що лімфома - це серйозне захворювання, яке може виникнути у будь-якому віці та прогресувати. За даними Національного інституту раку в 2020 році в Україні перебувало на обліку понад 30 тис. хворих цією недугою. 

"Раннє виявлення лімфоми та розпочате лікування збільшують шанси пацієнта на повне одужання", - наголосила Тетяна Бойко. 

Медикиня також озвучила первинні симптоми захворювання, а це: 

  • Безболісне збільшення лімфовузлів. 
  • Нічна пітливість. 
  • Різка втрата ваги. 
  • Підвищення температури тіла. 
  • Втома та кашель. 

Якщо виникають такі симптоми, потрібно одразу звернутись до свого сімейного лікаря, який призначить огляди та аналізи. Така перевірка є безплатною. 

"У програмі медичних гарантій на 2021 рік на раннє виявлення та лікування лімфозахворювань закладено понад 5 млрд грн. Також впроваджено повний пакет на лікування та супровід пацієнтів із гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. НСЗУ законтрактувала 58 медичних закладів для лікування та супровід пацієнтів із цими захворюваннями", - повідомила заступниця голови Національної служби здоров'я України. 

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