У НСЗУ назвали перші симптоми небезпечного онкологічного захворювання та пояснили, як отримати безкоштовне лікування

У НСЗУ назвали перші симптоми небезпечного онкологічного захворювання та пояснили, як отримати безкоштовне лікування

Хвороба може виникнути у будь-якому віці та прогресувати.

У НСЗУ назвали перші симптоми лімфоми - злоякісного пухлинного захворювання лімфатичної системи.

Про це під час брифінгу сказала заступниця голови Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко.

Експертка наголосила, що лімфома - це серйозне захворювання, яке може виникнути у будь-якому віці та прогресувати. За даними Національного інституту раку в 2020 році в Україні перебувало на обліку понад 30 тис. хворих цією недугою.

"Раннє виявлення лімфоми та розпочате лікування збільшують шанси пацієнта на повне одужання", - наголосила Тетяна Бойко.

Медикиня також озвучила первинні симптоми захворювання, а це:

Безболісне збільшення лімфовузлів.

Нічна пітливість.

Різка втрата ваги.

Підвищення температури тіла.

Втома та кашель.

Якщо виникають такі симптоми, потрібно одразу звернутись до свого сімейного лікаря, який призначить огляди та аналізи. Така перевірка є безплатною.

"У програмі медичних гарантій на 2021 рік на раннє виявлення та лікування лімфозахворювань закладено понад 5 млрд грн. Також впроваджено повний пакет на лікування та супровід пацієнтів із гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. НСЗУ законтрактувала 58 медичних закладів для лікування та супровід пацієнтів із цими захворюваннями", - повідомила заступниця голови Національної служби здоров'я України.

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