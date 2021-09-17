У НСЗУ назвали перші симптоми небезпечного онкологічного захворювання та пояснили, як отримати безкоштовне лікування

Хвороба може виникнути у будь-якому віці та прогресувати.
У НСЗУ назвали перші симптоми лімфоми - злоякісного пухлинного захворювання лімфатичної системи.
Про це під час брифінгу сказала заступниця голови Національної служби здоров'я України Тетяна Бойко.
Експертка наголосила, що лімфома - це серйозне захворювання, яке може виникнути у будь-якому віці та прогресувати. За даними Національного інституту раку в 2020 році в Україні перебувало на обліку понад 30 тис. хворих цією недугою.
"Раннє виявлення лімфоми та розпочате лікування збільшують шанси пацієнта на повне одужання", - наголосила Тетяна Бойко.
Медикиня також озвучила первинні симптоми захворювання, а це:
- Безболісне збільшення лімфовузлів.
- Нічна пітливість.
- Різка втрата ваги.
- Підвищення температури тіла.
- Втома та кашель.
Якщо виникають такі симптоми, потрібно одразу звернутись до свого сімейного лікаря, який призначить огляди та аналізи. Така перевірка є безплатною.
"У програмі медичних гарантій на 2021 рік на раннє виявлення та лікування лімфозахворювань закладено понад 5 млрд грн. Також впроваджено повний пакет на лікування та супровід пацієнтів із гематологічними та онкогематологічними захворюваннями. НСЗУ законтрактувала 58 медичних закладів для лікування та супровід пацієнтів із цими захворюваннями", - повідомила заступниця голови Національної служби здоров'я України.
Читайте також: Самообстеження молочних залоз: як і коли перевіряти груди.