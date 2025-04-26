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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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414
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1 хв

У низці областей оголошено повітряну тривогу: яка загроза

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Лунає повітряна тривога 26 квітня

Лунає повітряна тривога 26 квітня / © ТСН.ua

26 квітня, у низці облстей України оголошена повітряна тривога через ворожі безпілотники.

Про це повідомили в Повітряних Силах України.

За інформацією від ПС України:

  • БпЛА на Чернігівщині на Київщину.

  • БпЛА на Сумщині на Полтавщину/Харківщину.

  • БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину/Полтавщину.

  • БпЛА на Дніпропетровщині південно-західніше Павлограда, курс - південно-східний.

Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Київській областях, а також, в АР Крим.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, станом на ранок 26 квітня ЗСУ знищили 947 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових.

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