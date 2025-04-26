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У низці областей оголошено повітряну тривогу: яка загроза
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
26 квітня, у низці облстей України оголошена повітряна тривога через ворожі безпілотники.
Про це повідомили в Повітряних Силах України.
За інформацією від ПС України:
БпЛА на Чернігівщині на Київщину.
БпЛА на Сумщині на Полтавщину/Харківщину.
БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину/Полтавщину.
БпЛА на Дніпропетровщині південно-західніше Павлограда, курс - південно-східний.
Повітряна тривога також лунає у: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Київській областях, а також, в АР Крим.
Нагадаємо, станом на ранок 26 квітня ЗСУ знищили 947 610 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1110 військових.