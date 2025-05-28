У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Повітряна тривога

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У Києві та низці регіонів в ніч проти 28 травня була оголошена повітряна тривога.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), причиною стала загроза ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.

Сирена пролунала в столиці приблизно о 01:10.

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«Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет», — йдеться у повідомленні КМВА в офіційному Telegram-каналі.

У адміністрації наголосили на необхідності дотримання заходів безпеки та закликали киян не нехтувати сигналами тривоги.

«Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», — додали у зверненні.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 28 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.