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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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239
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У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У столиці близько 01:10 пролунала сирена повітряної тривоги через небезпеку атаки балістичними ракетами. У КМВА закликали громадян не зволікати та негайно прямувати до укриттів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Повітряна тривога

Повітряна тривога

У Києві та низці регіонів в ніч проти 28 травня була оголошена повітряна тривога.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), причиною стала загроза ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.

Сирена пролунала в столиці приблизно о 01:10.

«Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет», — йдеться у повідомленні КМВА в офіційному Telegram-каналі.

У адміністрації наголосили на необхідності дотримання заходів безпеки та закликали киян не нехтувати сигналами тривоги.

«Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», — додали у зверненні.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 28 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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