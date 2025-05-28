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У низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
У столиці близько 01:10 пролунала сирена повітряної тривоги через небезпеку атаки балістичними ракетами. У КМВА закликали громадян не зволікати та негайно прямувати до укриттів.
У Києві та низці регіонів в ніч проти 28 травня була оголошена повітряна тривога.
Як повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА), причиною стала загроза ворожих ракетних ударів із застосуванням балістики.
Сирена пролунала в столиці приблизно о 01:10.
«Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет», — йдеться у повідомленні КМВА в офіційному Telegram-каналі.
У адміністрації наголосили на необхідності дотримання заходів безпеки та закликали киян не нехтувати сигналами тривоги.
«Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги», — додали у зверненні.
Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 28 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.