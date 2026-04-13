У низці областей повітряна тривога: яка загроза
Через ризик застосування ракет з боку РФ слід перебувати в укриттях.
У низці областей України вдень 13 квітня оголошена повітряна тривога. Є ракетна небезпека.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Інформацію підтвердили у Повітряних силах України.
«Увага! Ракетна небезпека», — зазначили оборонці неба.
Як відомо, у повітрі перебуває близько 4х борту Ту-22М3. Попередньо, здійснені пуски КР Х-22/32.
Стнаом на 14:09 “почервоніли” такі області:
Київська
Чернігівська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Хкрсонська
Миколаївська
Одеська
Кіровоградсбка
Дніпропетровська
Полтавська
Черкаська
Вінницька
Житомирська
Як ми писали, у ніч проти 13 квітня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, вибухи пролунали в кількох регіонах. Під ударом опинилися Шостка, Суми, Чернігівський район, Дніпропетровщина та Кропивницький. У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергетичну інфраструктуру — без світла залишилися понад 12 тисяч споживачів.