ТСН у соціальних мережах

У низці областей повітряна тривога: яка загроза

Через ризик застосування ракет з боку РФ слід перебувати в укриттях.

Катерина Сердюк
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

У низці областей України вдень 13 квітня оголошена повітряна тривога. Є ракетна небезпека.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Інформацію підтвердили у Повітряних силах України.

«Увага! Ракетна небезпека», — зазначили оборонці неба.

Як відомо, у повітрі перебуває близько 4х борту Ту-22М3. Попередньо, здійснені пуски КР Х-22/32.

Стнаом на 14:09 “почервоніли” такі області:

  • Київська

  • Чернігівська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Хкрсонська

  • Миколаївська

  • Одеська

  • Кіровоградсбка

  • Дніпропетровська

  • Полтавська

  • Черкаська

  • Вінницька

  • Житомирська

Як ми писали, у ніч проти 13 квітня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками, вибухи пролунали в кількох регіонах. Під ударом опинилися Шостка, Суми, Чернігівський район, Дніпропетровщина та Кропивницький. У Чернігівській області через атаку пошкоджено енергетичну інфраструктуру — без світла залишилися понад 12 тисяч споживачів.

