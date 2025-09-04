ТСН у соціальних мережах

У низці областей повітряна тривога: є загроза БпЛА для Києва

Через загрозу атаки безпілотниками слід перебувати в укриттях.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

У низці областей України повітряна тривога. Є загроза застосування ударних БпЛА для Києва.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Інформацію підтвердили у Повітряних силах.

«Київ — загроза застосування ворогом ударних БпЛА», — про це повідомляє ПС ЗСУ.

Станом на 10:13 «почервоніли» такі області:

  • Київська (Вишгородський район)

  • Чернігівська

  • Сумська (Шосткинський, Конотопський, Сумськаий)

Новина доповнюється
