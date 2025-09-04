У низці областей повітряна тривога: є загроза БпЛА для Києва

Правильний час викопування — це гарантія того, що морква залишиться смачною, соковитою та без гнилі всю зиму. Якщо дотриматися корисних порад і орієнтуватися на сприятливі дні осені 2025 року, ви отримаєте урожай, який не втратить своїх якостей до самої весни.