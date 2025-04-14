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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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90
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У низці областей тривога через загрозу балістики: вибухи пролунали у Запорізькій області

Людей закликають перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © alerts.in.ua

У ніч проти 14 квітня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Загроза застосування балістичного озброєння з Курська", - йдеться у повідомленні.

Після оголошення повітряної тривоги голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про серію вибухів в області.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - заявив Федоров.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки ударних безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.

Ми раніше інформували, що США висловили співчуття жертвам «жахливого російського ракетного обстрілу міста Суми в Україні», який РФ завдала у Вербну неділю.

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