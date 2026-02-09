У низці регіонів — аварійні відключення: що відомо про стан енергосистеми України

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Минулої доби ворог завдав ударів по енергосистемі України, внаслідок чого залишилися знеструмленими частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Вимушено застосовані аварійні відключення.

Про це звітує «Укренерго».

Там, де безпека дозволяє, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

«Енергетики роблять усе можливе, щоб відновити роботу пошкодженого обладнання», — повідомляють у компанії.

У якому стані енергосистема України

За даними компанії, цілодобово триває ремонт обладнання після двох масованих атак на енергосистему. Фахівцям вдалося повернути графіки погодинних відключень у низці областей. Водночас ситуація залишається непростою.

«Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій — частина атомних енергоблоків поки працює не на повну потужність», — пояснюють енергетики.

У всіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових підприємств, а також погодинні відключення для населення. В окремих областях введено аварійні відключення, які будуть скасовані одразу після стабілізації енергосистеми.

Українців закликають до ощадливого споживання — варто обмежити використання потужних електроприладів. Процеси, які потребують багато енергії, просять перенести на нічні години, після 23:00.

Як зазначають у «Укренерго», що ситуація в енергосистемі може змінитися, тож інформацію оновлюватимуть.

Раніше у ЗМІ показали, який вигляд мають енергооб’єкти України після ударів РФ у рекордні морози.

Енергетики щодня працюють над відновленням пошкодженого обладнання. Їхня мета — максимально швидко повернути світло й тепло у домівки людей.

«Без пауз і вихідних. Вони не чекають гарної погоди. Вони повертають світло і тепло у наші домівки», — зазначається у повідомленні.