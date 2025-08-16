У низці регіонів оголошено І рівень небезпеки: у чому причина

Дощ / © Pixabay

В Україні на неділю, 17 серпня, синоптики оголосили підвищений рівень небезпеки через негоду.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у соцмережі Facebook.

За прогнозом, грози очікуються в північних, вдень і в більшості центральних областей, а також на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині. В окремих районах можливий град і шквали вітру 15-20 м/с. Через це зазначені області переведені на І рівень небезпеки (жовтий).

У неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Швидкість вітру прогнозується 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +14°…+19°, вдень у західних і північних областях +23°…+28°, на решті території +27°…+32°.

Негода зачепить і столицю. На Київщині очікуються грози, вдень можливий град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі +14°…+19°, удень +23°…+28°. У Києві вночі +17°…+19°, удень +26°…+28°.

Синоптики радять громадянам бути обережними під час сильного вітру та гроз, а також стежити за оновленнями прогнозу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на початку наступного тижня в Україні очікується зміна погодних умов через наближення холодного атмосферного фронту із Західної Європи. У деяких областях можливі сильні пориви вітру та грози.