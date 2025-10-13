ТСН у соціальних мережах

У низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики та дронів

Групи БпЛА зафіксовані на Чернігівщині.

Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

У ніч проти 13 жовтня в низці регіонів України у низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові повідомили про групу ударних БпЛА у напрямку Чернігова.

"Ударні БпЛА на схід від Чернігова, курсом на місто", - заявили у Повітряних силах.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 13 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішній день дрони-перехоплювачі — найдешевший спосіб знищувати російсько-іранські ударні безпілотники типу «Шахед».

