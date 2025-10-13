- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
У низці регіонів оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики та дронів
Групи БпЛА зафіксовані на Чернігівщині.
У ніч проти 13 жовтня в низці регіонів України у низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, військові повідомили про групу ударних БпЛА у напрямку Чернігова.
"Ударні БпЛА на схід від Чернігова, курсом на місто", - заявили у Повітряних силах.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 13 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогоднішній день дрони-перехоплювачі — найдешевший спосіб знищувати російсько-іранські ударні безпілотники типу «Шахед».