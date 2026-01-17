- Дата публікації
У низці регіонів України введені аварійні відключення електроенергії: що відомо
Попередньо оприлюднені графіки відключень електроенергії більше не діють.
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, у низці регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» у Telegram.
У компанії зазначили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
В «Укренерго» пояснили, що енергетики працюють над якнайшвидшою стабілізацією роботи енергосистеми та відновленням надійного електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після нормалізації ситуації.
Оператор системи передачі наголошує, що стан енергосистеми залишається динамічним і може змінюватися. Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.
Водночас у «Укренерго» звернулися до громадян із проханням ощадливо споживати електроенергію. У компанії підкреслили, що зменшення навантаження на мережу допоможе швидше стабілізувати роботу енергосистеми.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі проти суботи, 17 січня, Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одеської області.