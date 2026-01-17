У низці регіонів України введені аварійні відключення електроенергії: що відомо

Відключення світла / © iStock

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, у низці регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» у Telegram.

У компанії зазначили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлень у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

В «Укренерго» пояснили, що енергетики працюють над якнайшвидшою стабілізацією роботи енергосистеми та відновленням надійного електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після нормалізації ситуації.

Оператор системи передачі наголошує, що стан енергосистеми залишається динамічним і може змінюватися. Споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Водночас у «Укренерго» звернулися до громадян із проханням ощадливо споживати електроенергію. У компанії підкреслили, що зменшення навантаження на мережу допоможе швидше стабілізувати роботу енергосистеми.

