У низці регіонів змінено рух потягів: деталі від "УЗ"

Потяг / © Укрзалізниця

Через поточну безпекову обстановку в низці регіонів України змінено маршрути та графіки руху поїздів. Зокрема, це стосується Херсонської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької та Запорізької областей.

Про це інформує «Укрзалізниця».

Херсонщина

Моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рішення щодо руху поїздів ухвалюються з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Із Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусними трансферами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано очікує на підвезення пасажирів із Краматорська. Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Запоріжжя

Через безпекові ризики тимчасово обмежено рух поїздів до та зі станції Дніпро-Головний для таких рейсів:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів

№6 Ясіня — Запоріжжя

№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино

Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусами.

Залізничники закликають пасажирів уважно стежити за повідомленнями в офіційному застосунку та оголошеннями на вокзалах.

Як ми писали раніше, РФ атакувала залізницю у двох областях. Так, пошкоджено інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.