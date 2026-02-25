- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
У низці регіонів змінено рух потягів: деталі від "УЗ"
Постійні удари РФ спричинили зміни у русі поїздів у шести областях.
Через поточну безпекову обстановку в низці регіонів України змінено маршрути та графіки руху поїздів. Зокрема, це стосується Херсонської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької та Запорізької областей.
Про це інформує «Укрзалізниця».
Херсонщина
Моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рішення щодо руху поїздів ухвалюються з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.
Сумщина та Чернігівщина
Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.
Харківщина та Донеччина
Із Лозової у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусними трансферами. Поїзд №101/102 Барвінкове — Херсон гарантовано очікує на підвезення пасажирів із Краматорська. Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.
Запоріжжя
Через безпекові ризики тимчасово обмежено рух поїздів до та зі станції Дніпро-Головний для таких рейсів:
№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів
№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів
№6 Ясіня — Запоріжжя
№40/39 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино
Наразі сполучення між Дніпром і Запоріжжям переважно забезпечується автобусами.
Залізничники закликають пасажирів уважно стежити за повідомленнями в офіційному застосунку та оголошеннями на вокзалах.
Як ми писали раніше, РФ атакувала залізницю у двох областях. Так, пошкоджено інфраструктуру в Дніпропетровській та Сумській областях.