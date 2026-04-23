У низці українських міст пролунали вибухи: що сталося
Повідомляється про масовану атаку ворожих ударних безпілотників.
У ніч проти 23 червня в Дніпрі, Запоріжжі та Кривому Розі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні кореспондентів Суспільного.
Повідомляється, що о 00:10 були зафіксовані вибухи у Кривому Розі, а після 00:30 було гучно у Запоріжжі та Дніпрі.
Повітряні сили повідомляють про кілька груп ворожих ударних безпілотників, які атакують південні та східні регіони України.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
