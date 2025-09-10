ТСН у соціальних мережах

702
1 хв

У низці українських міст вночі пролунали вибухи: працює ППО

Вибухи чули у Києві, Львові, Рівному та Луцьку.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © ТСН.ua

В ніч проти 10 вересня у Львові та Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Львові чутно звуки вибухів», — йдеться у повідомленні.

Дану інформацію підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий.

«У місті було чути вибухи. Про наслідки обстрілів не пишіть у соцмережах», — повідомив Садовий.

Мер Києві Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці, він заявив про роботу сил ППО.

Крім того, раніше повідомлялося про роботу сил ППО у Рівному та Луцьку.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників пролетіли повітряний простір Волині у напрямку Польщі.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

