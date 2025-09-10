- Дата публікації
У низці українських міст вночі пролунали вибухи: працює ППО
Вибухи чули у Києві, Львові, Рівному та Луцьку.
В ніч проти 10 вересня у Львові та Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Львові чутно звуки вибухів», — йдеться у повідомленні.
Дану інформацію підтвердив міський голова Львова Андрій Садовий.
«У місті було чути вибухи. Про наслідки обстрілів не пишіть у соцмережах», — повідомив Садовий.
Мер Києві Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці, він заявив про роботу сил ППО.
Крім того, раніше повідомлялося про роботу сил ППО у Рівному та Луцьку.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників пролетіли повітряний простір Волині у напрямку Польщі.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.